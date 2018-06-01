Составлен список летних угроз для рубля

Новости

Японцы создали робота на основе живой мышечной ткани 06:52
Россия и Южная Корея проведут сессию межправкомиссии 7 июня 06:38
Тела убитых в Дамаске солдат так и не нашли 06:25
На севере Якутии паводком подтопило жилье 2,5 тысячи человек 06:25
Вкладчики хабаровского банка "Уссури" получат компенсации в "ВТБ" 06:12
Одно из сел в Хабаровском крае полностью разобрали на "гектары" 06:06
Власти Мексики ввели режим ЧП из-за жары 06:02
При наезде на пешеходов в Манчестере пострадали шесть человек 05:53
Киев возьмет под охрану "потенциальных жертв российских спецслужб" 05:35
В Великобритании разработан компромиссный план по границе с Ирландией 05:10
СМИ: Трамп проведет встречу с Ким Чен Ыном тет-а-тет 05:04
Обвиненный в домогательствах Морган Фримен пытался надавить на CNN 04:57
Трамп получил рекомендации от госдепа по усилению кибербезопасности 04:26
Абрамович отозвал заявление на британскую визу 04:25
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5 04:16
Прокурор отверг связь "организатора" покушения на Бабченко с разведкой 03:46
Лидер Венесуэлы предложил освободить задержанных оппозиционеров 03:40
Глава МИД Мексики рассказал госсекретарю США об ответе на пошлины 03:36
Премьер Грузии отказался уходить в отставку 03:15
Кандидат от демократов сравнил Трампа с бен Ладеном 03:13
Facebook выбыл из тройки самых популярных сайтов в США 02:40
Автомобиль сбил пешеходов в британском Манчестере 02:14
С сегодняшнего дня США начнут взимать пошлины на сталь и алюминий 01:52
Принадлежавшую Екатерине Великой жемчужину продали за 320 тысяч евро 01:51
Джекпот национальной лотереи Канады достиг рекордной суммы 01:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
01.06.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Составлен список летних угроз для рубля

Текст: Тарас Фомченков
Сегодня рубль не имеет четких ориентиров для изменения курса, кроме стандартного для конца недели фиксирования прибыли игроками на рынке, в результате которого нацвалюта обычно слабеет, считает профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Минэкономразвития зафиксировало ускорение роста экономики

При этом, продолжает эксперт, первое июня - начало календарного лета и на данный момент можно выделить список летних угроз для национальной валюты. Стоит отметить, что серьезных среди них нет, большинство уже давно знакомы аналитикам.

При этом с наибольшей опаской все как обычно ждут августа. Однако последние несколько лет в целом в этот месяц в финансовом мире все было стабильно.

Но это шутка. А если серьезно, то ситуация на валютном рынке все-таки остается достаточно напряженной. Объективный фактор - цена на нефть, которая пока на высоком уровне.

Но геополитические новости той или иной тональности могут ее серьезно изменить, так же серьезно сказавшись и на курсе национальной валюты к доллару и евро. Второй фактор - неожиданные действия со стороны Запада, например, введение дополнительных санкций.

Еще один, третий фактор связан с устоявшейся мыслью о том, что крепкий рубль поддерживается стратегией "керри-трейд", когда иностранные инвесторы покупали российские облигации за рубли, меняя свою валюту, так как на западе деньги были дешевые, а у нас была хорошая доходность. За последний месяц, наметилась тенденция к сокращению инвестиций в российский долг, корпоративный и государственный.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
С июня заработают новые законы для автолюбителей и авиадебоширов

Связано это с тем, что у нас ставки ЦБ снижаются, а у них растут. Масла в огонь, в котором сгорает интерес к "керри-трейд" добавляют и новости о том, что возможные новые санкции могут распространиться на эти инвестиции. Финансовые власти России, кстати, тоже в укреплении рубля не заинтересованы.

Вчера рубль в рамках утренних торгов вел себя по-разному по отношению к доллару и евро, с одной стороны, подпитываясь неоднозначной динамикой нефти, а с другой - новостями из Италии, где идет процедура формирования правительства страны.

Официальный курс доллара на сегодня, 1 июня, составляет 62 рубля 2 копейки за единицу американской валюты (ослабление на 57 копеек). За один евро дают 72 рубля 58 копеек (укрепление на 6 копеек).

Главное сегодня

Прокурор отверг связь "организатора" покушения на Бабченко с разведкой
Премьер Грузии отказался уходить в отставку
МИД Нидерландов допустил ответственность Киева за крушение MH17
При наезде на пешеходов в Манчестере пострадали шесть человек
Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования