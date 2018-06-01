Составлен список летних угроз для рубля

Сегодня рубль не имеет четких ориентиров для изменения курса, кроме стандартного для конца недели фиксирования прибыли игроками на рынке, в результате которого нацвалюта обычно слабеет, считает профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец.

При этом, продолжает эксперт, первое июня - начало календарного лета и на данный момент можно выделить список летних угроз для национальной валюты. Стоит отметить, что серьезных среди них нет, большинство уже давно знакомы аналитикам.

При этом с наибольшей опаской все как обычно ждут августа. Однако последние несколько лет в целом в этот месяц в финансовом мире все было стабильно.

Но это шутка. А если серьезно, то ситуация на валютном рынке все-таки остается достаточно напряженной. Объективный фактор - цена на нефть, которая пока на высоком уровне.

Но геополитические новости той или иной тональности могут ее серьезно изменить, так же серьезно сказавшись и на курсе национальной валюты к доллару и евро. Второй фактор - неожиданные действия со стороны Запада, например, введение дополнительных санкций.

Еще один, третий фактор связан с устоявшейся мыслью о том, что крепкий рубль поддерживается стратегией "керри-трейд", когда иностранные инвесторы покупали российские облигации за рубли, меняя свою валюту, так как на западе деньги были дешевые, а у нас была хорошая доходность. За последний месяц, наметилась тенденция к сокращению инвестиций в российский долг, корпоративный и государственный.

Связано это с тем, что у нас ставки ЦБ снижаются, а у них растут. Масла в огонь, в котором сгорает интерес к "керри-трейд" добавляют и новости о том, что возможные новые санкции могут распространиться на эти инвестиции. Финансовые власти России, кстати, тоже в укреплении рубля не заинтересованы.

Вчера рубль в рамках утренних торгов вел себя по-разному по отношению к доллару и евро, с одной стороны, подпитываясь неоднозначной динамикой нефти, а с другой - новостями из Италии, где идет процедура формирования правительства страны.

Официальный курс доллара на сегодня, 1 июня, составляет 62 рубля 2 копейки за единицу американской валюты (ослабление на 57 копеек). За один евро дают 72 рубля 58 копеек (укрепление на 6 копеек).