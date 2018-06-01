Советский военный летчик, сбитый в Афганистане, оказался жив

Советский военный летчик, сбитый в Афганистане и до сих пор считавшийся пропавшим без вести, оказался жив. Об этом, как передает РИА Новости, руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Мужчина находится в Афганистане. Сейчас ему нужна финансовая и административная помощь, а также помощь общественных организаций и дипломатов.

Имя летчика не называется в связи с конфиденциальностью информации.

Военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч российских военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери составили 14 453 человека. По данным из открытых источников, с 1979 по 1989 год в Афганистане были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.