США обсуждают с ФРГ размещение системы ПРО THAAD

Вашингтон совместно с Берлином рассматривает возможность размещения на территории Германии противоракетной обороны THAAD (ТААД).

По сведениям источников агентства Reuters, официальной причиной таких действий является желание обеспечить безопасность Европы от угрозы со стороны баллистических ракет Ирана. Однако, как подчеркивается в статье, возможное размещение THAAD в Европе может в очередной раз повлечь ухудшение отношений с Москвой.

Как сообщает источник среди военнослужащих США, предварительные переговоры затрагивали возможность размещения системы THAAD на американской авиабазе Раммштайн на юго-западе ФРГ. На этой базе находятся штаб-квартиры командования ВВС США в Европе и Объединенного командования ВВС НАТО.

Информация об этих переговорах официально подтверждена не была. "В настоящее время размещения систем THAAD в Германии не планируется, - заявил Рейтер официальный представитель Пентагона Эрик Пахон. - Мы не обсуждаем потенциальное будущее военное планирование, потому что мы не хотели бы сообщать о своих намерениях потенциальным противникам. Германия остается одним из наших самых близких партнеров и сильных союзников".

THAAD - американский противоракетный комплекс подвижного наземного базирования, способный осуществлять перехват баллистических ракет ближнего, среднего и промежуточного радиуса действия на завершающей стадии их полета.