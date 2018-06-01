Страны СНГ подписали соглашение по межгосударственной стандартизации

На заседании совета глав правительств Содружества независимых государств в Душанбе подписано Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации.

Соглашение закрепляет за национальными органами стран СНГ исключительное право на их передачу и установление обязательств по защите. Договор будет способствовать обеспечению единства принципов достоверности, актуальности применяемых документов, легальности их обращения, говорится в сообщении Росстандарта, который выступил инициатором и разработчиком документа.

"Наличие единых правил распространения документов по стандартизации позволяет существенно минимизировать риски дальнейшего эффективного развития межгосударственной стандартизации в формате СНГ, - отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. - В связи с тем, что достоверность большинства документов по стандартизации, применяемых пользователями, до сих пор была не обеспечена, а ведение статистики применения стандартов не представляется возможной, ценность работ по межгосударственной стандартизации девальвировалась. В то же время, наличие подобного соглашение также является необходимым условием для полноценного признания Межгосударственного совета по стандартизации в качестве региональной организации по стандартизации со стороны международных организаций по стандартизации".