Торговые сети остановили продажу пожароопасных бутылок в форме мяча

Несколько крупных торговых сетей, работающих в России, решили отказаться от продажи минеральной воды "Святой источник" в бутылках в форме футбольного мяча.

Приостановка реализации таких бутылок связана с тем, что они могут привести к возгоранию, передает РИА Новости. Пока этот товар убрали со своих прилавков "Ашан" и "Лента".

Круглые емкости объемом 2,5 литра на солнце превращаются в мощную линзу. Благодаря которой солнечные лучи концентрируются в одной точке и сжигают близлежащие предметы. Шарообразная бутылка была выпущена производителями специально под чемпионат мира по футболу 2018 года.