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Рубрика: В мире

Трамп подтвердил, что саммит с КНДР пройдет в Сингапуре 12 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что саммит с северокорейским лидером состоится в Сингапуре 12 июня. При этом никаких документов во время встречи подписываться не будет.

Представитель КНДР встретился в Вашингтоне с Трампом

"Речь идет о процессе, мы не планируем прибывать и подписывать что-то 12 июня. Мы планируем запустить процесс", - цитирует Трампа ТАСС.

Кроме того, американский лидер подтвердил получение письма от Ким Чен Ына. "Это было очень интересное письмо ", - отметил он после переговоров с зампредом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Раскрывать подробности письма Трамп не стал.

Также президент США отметил, что подготовлены новые санкции против Пхеньяна, но пока вводить их не будут. "У нас есть сотни новых санкций..., и я сказал, что я их не буду вводить", - подчеркнул он.

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