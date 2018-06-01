Трамп получил рекомендации от госдепа по усилению кибербезопасности

Госдепартамент США дал рекомендации президенту Дональду Трампу по усилению кибербезопасности. В том числе, это разработка ответных мер.

В документе сказано, что необходимо создать препятствия для тех, кто желает проникнуть в компьютерные системы страны. Также важно создать условия для быстрого восстановления сетей.

Президенту рекомендовано разработать политику, обозначив, в какой момент Соединенные Штаты будут делать ответные шаги, передает ТАСС. В госдепе отмечают, что противник должен столкнуться с "тяжелыми последствиями", но "ниже порога применения силы".