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01.06.2018 21:26
Рубрика: Спорт

Убит игрок колумбийского футбольного клуба

Текст: Анна Козина

В колумбийском городе Кали был убит нападающий клуба «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда. Он был застрелен в доме другого футболиста, игрока мексиканской «Толуки» Кристиана Борхи.

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Ка сообщает портал Universal со ссылкой на местную полицию, убийство произошло из-за женщины. Неизвестный преступник пришел в дом Борхи на вечеринку игроков и начал выяснять отношения с Пеньярандой. Он достал пистолет и произвел насекло выстрелов. Пеньяранда был убит, а полузащитник «Кортулуа» Эйссен Искьердо получил ранения и был доставлен в больницу.

Отметим, что это не первое убийство футболиста в Колумбии. В 1994 году был застрелен вратарь Андрес Эскобар. Он забил гол в свои ворота в матче чемпионата мира против США, в результате чего Колумбия вылетела из турнира. Это и называют причиной убийства.

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