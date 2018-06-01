Убит игрок колумбийского футбольного клуба

В колумбийском городе Кали был убит нападающий клуба «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда. Он был застрелен в доме другого футболиста, игрока мексиканской «Толуки» Кристиана Борхи.

Ка сообщает портал Universal со ссылкой на местную полицию, убийство произошло из-за женщины. Неизвестный преступник пришел в дом Борхи на вечеринку игроков и начал выяснять отношения с Пеньярандой. Он достал пистолет и произвел насекло выстрелов. Пеньяранда был убит, а полузащитник «Кортулуа» Эйссен Искьердо получил ранения и был доставлен в больницу.

Отметим, что это не первое убийство футболиста в Колумбии. В 1994 году был застрелен вратарь Андрес Эскобар. Он забил гол в свои ворота в матче чемпионата мира против США, в результате чего Колумбия вылетела из турнира. Это и называют причиной убийства.