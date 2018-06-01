Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев обжаловал приговор в президиуме Мосгорсуда. Об этом в пятницу сообщила представитель суда.

"31 мая зарегистрирована кассационная жалоба от адвокатов осужденного Алексея Улюкаева на решение Мосгорсуда", - цитирует ее заявление ТАСС.

Напомним, экс-министра признали виновным в получении взятки и приговорили к 8 годам лишения свободы. Днем ранее стало известно, что Улюкаева отправили из следственного изолятора в колонию. В ФСИН не стали раскрывать информацию о том, в какой именно колонии Улюкаев будет отбывать наказание. Эта информация доступна только родственникам.

Однако, по словам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, бывший министр отправлен в колонию, расположенную в регионе поблизости со столицей, так как этапирование заняло не более 4 часов, пояснила она.

Кроме того, сегодня стало известно, что Улюкаев выплатил назначенный вдобавок к лишению свободы штраф в 130 млн рублей.

Замоскворецкий районный суд Москвы 15 декабря 2017 года признал 62-летнего Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Согласно приговору, экс-министр на такой же срок лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор, признав его по сути обвинения законным и обоснованным.

Свою вину Улюкаев не признает и настаивает на провокации со стороны главы "Роснефти" и ФСБ.