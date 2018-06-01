В МВД объяснили 1,5 млн недействительных российских паспортов

Ошибки в паспортах 1,5 млн россиян были вызваны техническим сбоем. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на МВД РФ.

Как уточнили в ведомстве, ошибки произошли в 2006 году, когда разные базы ФМС объединили в ЕАИС "Российский паспорт". При этом статус некоторых удостоверений личности изменился на недействительный, но отсутствовала техническая возможность отследить это и исправить.

Таким образом, после 2006 года в ЕАИС по ошибке могут считаться недействительными около полутора миллионов паспортов.

Проверить статус своего паспорта можно самостоятельно, для этого создан специальный сервис на сайте МВД. Если окажется, что документ недействителен, в ведомстве обещают это оперативно исправить.