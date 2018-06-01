В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов

В министерстве внутренних дел России опровергли данные, распространенные в пятницу некоторыми СМИ о том, что около 1,5 млн паспортов россиян из-за технического сбоя оказались внесены в базу как

недействительные.

В пресс-центре МВД признали наличие проблемы, возникшей в ходе объединения разрозненных баз при упразднении ФМС. Но количество паспортов граждан России, получивших статус "недействительных", совсем незначительно. Точную цифру в полицейском ведомстве не назвали, но отметили, что оно "в разы меньше заявленной СМИ цифры".

"В 2006 году в целях введения в действие единой информационной автоматизированной системы "Российский паспорт" произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов. В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус незначительного количества паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен", - говорится в сообщении пресс-центра МВД. В сентябре 2007 года на сайте ФМС России был создан сервис онлайн-проверки паспортов, с 2016 года размещенный на сайте МВД.