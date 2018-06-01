В России запретят продавать недостроенное жилье

Пока это предварительное решение, не закрепленное в конкретных законах. Президент поручил разработать меры по поэтапному замещению в течение трех лет долевого строительства другими источниками финансирования. И конкретных предложений с разработкой таких механизмов в правительство не поступало.
Однако убедить президента и правительство отказаться от намеченного курса у девелоперов не получается. Так, 30 мая на совещании у президента девелоперы пытались добиться смягчения требований, но не получили поддержки.
"Решение, если оно будет принято, резко изменит ландшафт сектора недвижимости", - отмечают аналитики компании АТОН. Оно приведет к росту цен на жилье и сокращению объемов строительства, что противоречит другим государственным задачам, повышению доступности жилья и росту объемов строительства до 120 млн квадратных метров недвижимости в год.