В России запретят продавать недостроенное жилье

С 2020 года в России могут запретить продавать недостроенное жилье. Поручение отказаться от долевого строительства в течение трех лет президент России Владимир Путин дал в 2017 году, запрет может начать действовать с 2020 года.

Пока это предварительное решение, не закрепленное в конкретных законах. Президент поручил разработать меры по поэтапному замещению в течение трех лет долевого строительства другими источниками финансирования. И конкретных предложений с разработкой таких механизмов в правительство не поступало.

Однако убедить президента и правительство отказаться от намеченного курса у девелоперов не получается. Так, 30 мая на совещании у президента девелоперы пытались добиться смягчения требований, но не получили поддержки.

"Решение, если оно будет принято, резко изменит ландшафт сектора недвижимости", - отмечают аналитики компании АТОН. Оно приведет к росту цен на жилье и сокращению объемов строительства, что противоречит другим государственным задачам, повышению доступности жилья и росту объемов строительства до 120 млн квадратных метров недвижимости в год.