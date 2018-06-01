В Великобритании разработан компромиссный план по границе с Ирландией

В Великобритании разработали план решения спорного вопроса по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Автором документа является британский министр по вопросам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис.

Пограничный вопрос остается камнем преткновения в переговорах Лондона и Брюсселя. Дэвис предлагает сделать Северную Ирландию зоной действия двойного законодательства. Это позволит региону свободно торговать как с Великобританией, так и с Евросоюзом, передает ТАСС.

Кроме того, Дэвис предложил установить на границе 16-километровую особую экономическую зону. Благодаря этому не нужно будет устанаваливать КПП, как того требует Брюссель.

В конце мая британский премьер Тереза Мэй объявила о намерении покинуть таможенный союз ЕС, что и приведет к появлению жесткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit начались 19 июня прошлого года. Сам выход Соединенного Королевства из ЕС состоится 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.