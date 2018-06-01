Visa сообщила о сбое при проведении платежей в Европе

1 июня в работе карт Visa на территории Европы произошел сбой. Об этом сообщили клиенты платежной системы в Twitter и региональные отделения банков, а позднее подтвердила сама Visa. Причина сбоя пока не называется.

"В настоящее время мы сталкиваемся с проблемами в обслуживании, которые препятствует обработке некоторых транзакций через Visa в Европе. Мы ищем причину и стараемся устранить ее как можно скорее. Будем держать вас в курсе", - говорится в сообщении Visa.

Ряд клиентов указывают, что при попытке оплаты товаров и услуг платеж отклоняется, передает BBC. HSBC подтвердил проблему с обработкой платежей, Barclays и Bank of Ireland рекомендовали клиентам использовать банкоматы для снятия наличных денег, которые пока продолжают работать без сбоев.

Представитель супермаркета Tesco заявил, что клиенты с картами Visa не могут оплатить покупки бесконтактным способом. В свою очередь, платежная система Mastercard заявила агентству, что не наблюдает проблем в своей сети.