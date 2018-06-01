Visa сообщила о сбое при проведении платежей в Европе

1 июня в работе карт Visa на территории Европы произошел сбой. Об этом сообщили клиенты платежной системы в Twitter и региональные отделения банков, а позднее подтвердила сама Visa. Причина сбоя пока не называется.
"В настоящее время мы сталкиваемся с проблемами в обслуживании, которые препятствует обработке некоторых транзакций через Visa в Европе. Мы ищем причину и стараемся устранить ее как можно скорее. Будем держать вас в курсе", - говорится в сообщении Visa.
Ряд клиентов указывают, что при попытке оплаты товаров и услуг платеж отклоняется, передает BBC. HSBC подтвердил проблему с обработкой платежей, Barclays и Bank of Ireland рекомендовали клиентам использовать банкоматы для снятия наличных денег, которые пока продолжают работать без сбоев.
Представитель супермаркета Tesco заявил, что клиенты с картами Visa не могут оплатить покупки бесконтактным способом. В свою очередь, платежная система Mastercard заявила агентству, что не наблюдает проблем в своей сети.
We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.— VisaNewsEurope (@VisaNewsEurope) June 1, 2018