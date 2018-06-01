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01.06.2018 19:50
Рубрика: Власть

Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава"

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Константин Завражин
Президент России Владимир Путин в День защиты детей вручил в Кремле ордена многодетным родителям. Поддержка семьи была и остается в числе безусловных государственных приоритетов, заверил российский лидер на церемонии.

Орденами "Родительская слава", начиная с 2008 года, награждаются родители и усыновители, которые воспитывают семерых и более детей. Среди условий - забота об образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей.

В нынешнем году награды из рук получили семьи из восьми регионов. В награжденных семьях - от шести до 14 детей.

Чтобы юные участники церемонии не скучали перед ее началом, для них прямо в зале Большого Кремлевского дворца установили столы с раскрасками. Можно было поиграть и в настольный хоккей, что, конечно, больше заинтересовало мальчишек. Кроме того, дети могли примерить историческую военную форму разных эпох.

Владимир Путин начал свою речь с напоминания, что церемония по доброй традиции приурочена к Международному дню защиты детей.

- И это символично, потому что самая нужная, самая надежная защита для ребенка - это родительская любовь, забота, внимание, поддержка самых близких людей, - заявил президент.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Он выразил уверенность, что в Кремле собрались "большие, дружные семьи, щедрые именно на такую, материнскую, на отцовскую любовь". "Семьи, где много детских улыбок и душевного тепла, где царят отзывчивость, взаимопомощь и доверие", - продолжил глава государства.

По его словам, родители выбрали для себя "счастливый, благодарный, но, конечно, очень непростой и очень ответственный путь". Такая стезя требует колоссальной самоотдачи, терпения и сил. "И конечно, постоянной работы над собой, потому что чтобы передать ребенку ценности добра, справедливости, трудолюбия, мало одних только слов, даже от самых близких людей - от родителей, - уверен Путин. - Нужно день за днем своим собственным, личным примером доказывать верность этим ценностям".

- Только так можно воспитать действительно достойного человека, достойного гражданина России. И ваши семьи - лучшее тому подтверждение, - резюмировал глава государства.

В родительском труде, который не знает ни отдыха, ни выходных, "заложено просто удивительное вознаграждение, которое с лихвой перекрывает все трудности". "Это возможность видеть, как делают первые шаги, как растут и учатся дети, вместе с ними ещё и ещё раз постигать мир, радоваться их успехам и достижениям", - пояснил президент.

И собравшиеся в Кремле семьи, по его оценке, олицетворяют собой именно такое, светлое и яркое родительское счастье.

Путин заверил, что поддержка семьи, материнства, детства была и остается в числе безусловных государственных приоритетов.

- Мы будем и дальше делать все для того, чтобы поддержать таких людей, как вы, - заверил он. - И мы, конечно, заинтересованы в решении так называемых демографических вопросов, заинтересованы в естественном приросте населения страны.

Для этого россиянам нужна уверенность в том, что их детям будут доступны современное качественное образование и здравоохранение, что они смогут улучшить свои жилищные условия. Кроме того, у каждого ребенка должна быть возможность заниматься тем, что ему интересно, развивать свои способности и таланты.

- Мы последовательно работаем по всем этим направлениям и будем дальше это делать, - заявил президент.

Он напомнил о том, что продлена программа материнского капитала, а также расширяются возможности его использования. С начала этого года началось субсидирование ипотечной процентной ставки для семей, в которых появился второй и третий ребенок.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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- Рассчитываю, что и программа повышения доступности яслей, которую мы запускаем вслед за аналогичным проектом по детским садам, также принесет необходимые, нужные результаты людям, - добавил Владимир Путин.

Он поздравил лауреатом с заслуженными государственными наградами и в их лице поблагодарил все большие, дружные семьи нашей великой страны.

Глава государства тоже получил своего рода награду. Многодетный отец из Якутии Павел Юдинцев (он воспитывает 14 детей) подарил Владимиру Путину кедровый стланик и книгу об эвенках. Семья просто не смогла приехать на встречу с президентом без подарка, "так принято в Якутии", объяснил он.

- От нашей семьи в подарок мы привезли два растения - одно Дмитрию Анатольевичу Медведеву, второе - вам. Это кедровый стланик, очень интересное растение, оно растет и в холод, и в зной и приносит плод раз в четыре года, - объяснил Юдинцев.- Мы зимой украшаем ими наши дома на праздник. Вам в память о нашей семье, чтобы вы помнили многодетные семьи и так же продолжали заботиться о них.

Прозвучало еще немало теплых слов.

- Хочу вернуть вам добрые пожелания, которые были в мой адрес, я со своей стороны еще раз желаю вам душевных сил и физического здоровья, желаю вам успехов в том благородном деле, которому вы посвятили свою жизнь. Спасибо большое, - сказал Путин, завершая церемонию.

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