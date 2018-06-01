Новости

Немецкий суд отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2" 18:01
Немецкая прокуратура настаивает на депортации Пучдемона 17:59
Филипп Киркоров возьмет шефство над реабилитационным центром Ижевска 17:58
Ив Каракатзанис вступил в должность президента АвтоВАЗа 17:51
Сбитому в Афганистане советскому летчику помогут вернуться на родину 17:46
Во Франции полиция взорвала подозрительный фургон 17:43
Проект малых ракетных кораблей с "Калибрами" будет модернизирован 17:40
США обсуждают с ФРГ размещение системы ПРО THAAD 17:34
На Украине для получения гражданства введут экзамен на знание языка 17:26
Под Калугой рецидивист получил 23 года за убийство двух женщин 17:21
В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение о заморозках 17:17
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби 17:15
Жалобы петербуржцев на детские лагеря предложили публиковать в Сети 17:09
В многоэтажке Петербурга взорвался газ, один человек пострадал 17:07
Российская авиакомпания начала выполнять рейсы в Гомель 16:56
Под Ульяновском ГИБДД оштрафовала пастуха, гнавшего коров по трассе 16:46
Зенитный ракетный полк Беларуси заступит на дежурство в конце лета 16:45
Рособрнадзор: ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме 16:42
Бастрыкин взял расследование ЧП в Иркутске под особый контроль 16:31
Белорусские книги представлены на книжном фестивале "Красная площадь" 16:30
Под Ярославлем конь убил хозяина 16:23
Режиссер "Зеленого слоника" недвусмысленно намекнула на продолжение 16:20
Брянских детей назвали Вильгельм и Евника 16:18
Полиция ФРГ нашла сбежавших из зоопарка хищников с помощью дронов 16:15
СМИ: 22-летнюю актрису в Лондоне сбросили с 19 этажа 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
01.06.2018 17:43
Рубрика: В мире

Во Франции полиция взорвала подозрительный фургон

Текст: Александр Гацак

Французская полиция взорвала подозрительный фургон, обнаруженный в пригороде Парижа у торгового центра Val d’Europe. Об этом сообщил мэр коммуны Серри Филипп Декруэ на своей странице в Facebook.

"По инициативе полиции в целях безопасности автомобиль был взорван", - рассказал Декруэ. Населению рекомендовано воздержаться от посещения окрестностей места, где был найден фургон.

Как сообщает газета Le Figaro, фургон находился у бензоколонки вблизи торгового центра. По свидетельствам очевидцев, на кузове машины было написано "Аллах велик", а внутри расположена батарея, обмотанная клейкой лентой.

На место съехались спецподразделения муниципальной полиции, саперы и пожарные.

В России за год предотвратили 25 терактов

Главное сегодня

В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов
Украинский суд оставил Вышинского под арестом
Москва готова содействовать возвращению Юлии Скрипаль на родину
В России запретят продавать недостроенное жилье
Новый дорожный знак вводят в России с 1 июня