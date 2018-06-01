Во Франции полиция взорвала подозрительный фургон

Французская полиция взорвала подозрительный фургон, обнаруженный в пригороде Парижа у торгового центра Val d’Europe. Об этом сообщил мэр коммуны Серри Филипп Декруэ на своей странице в Facebook.

"По инициативе полиции в целях безопасности автомобиль был взорван", - рассказал Декруэ. Населению рекомендовано воздержаться от посещения окрестностей места, где был найден фургон.

Как сообщает газета Le Figaro, фургон находился у бензоколонки вблизи торгового центра. По свидетельствам очевидцев, на кузове машины было написано "Аллах велик", а внутри расположена батарея, обмотанная клейкой лентой.

На место съехались спецподразделения муниципальной полиции, саперы и пожарные.