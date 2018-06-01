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01.06.2018 13:35
Рубрика: В мире

Вышинский решил отказаться от гражданства Украины

Текст: Александр Гацак

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил о желании выйти из гражданства Украины.

"Я обращаюсь к президенту Петру Порошено о выходе из гражданства Украины и прошу передать это заявление в администрацию президента", - сказал Вышинский в ходе рассмотрения в суде Херсона апелляции на его арест.

Украинский суд отказал защите Вышинского в отводе коллегии судей

"Отдельно я хочу поблагодарить международное сообщество за оказанное внимание к моей скромной персоне и внимание к ситуации с преследованием журналистов на Украине. Я уверен, что это в какой-то степени снижало давление не только на меня, но и на моих коллег", - добавил журналист.

Вышинский также отметил, что расценивает ведущееся против него дело стремлением надавить на него, а сам процесс охарактеризовал как "пытки".

Напомним, что руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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