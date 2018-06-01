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YouTube заблокировал известного видеоблогера

01.06.2018,  
14:36
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Канал видеоблогера Евгения Вольнова, известного своими розыгрышами (пранками), заблокирован на сайте YouTube. На канал было подписано несколько сотен тысяч человек.

В настоящее время при попытке открыть главную страницу канала появляется сообщение: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube".

В марте 2018 года Евгений Вольнов стал фигурантом нового скандала, распространив через свой видеоблог неправдивую информацию о количестве пострадавших во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По его видеоблогера, оно превысило 300 человек.

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Пранкер "с целью дестабилизации ситуации в регионе" завысил число жертв, введя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, говорилось в сообщении Следственного комитета РФ. "Соответствующая правовая оценка действиям данного лица будет дана в рамках расследуемого уголовного дела о гибели людей при пожаре", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали более 60 человек.

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Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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