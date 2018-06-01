Зенитный ракетный полк Беларуси заступит на дежурство в конце лета

Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО Республики Беларусь заступит на боевое дежурство в конце лета нынешнего года. 1 июня в Островецком районе Гродненской области по случаю открытия нового военного городка командиру полка Денису Зыку вручили Боевое знамя, сообщили в пресс-службе Минобороны Республики Беларусь.

Как отметил на торжественном мероприятии министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, символично, что такое знаменательное событие проходит в год 100-летия Вооруженных сил Республики Беларусь. А 1146-й гвардейский зенитный ракетный полк - это легендарная воинская часть, история которой ведет отсчет с 1941 года.

Зенитный ракетный полк, в котором четыре батареи, заступит на дежурство в конце лета. Он возьмет под защиту воздушное пространство Республики, включая и Белорусскую АЭС, которую планируют запустить в конце 2019 года. Полк укомплектован современными образцами вооружения, в том числе и зенитным ракетным комплексом "Тор-М2", которому, по утверждению пресс-службы Минобороны Республики Беларусь, нет равных в мире.

Военный городок - совершенно новый. Здесь расположены удобные казармы, штаб, парк боевых машин, классы для занятий военнослужащих. В ближайшем времени белорусских бойцов ждет боевое крещение на полигоне Ашулук в России.