Журналисты устроили акцию протеста в центре Мехико

Мексиканские журналисты устроили большую акцию протеста в центре Мехико. На главную площадь мексиканской столицы вышли сотрудники ведущих СМИ страны.

У Национального дворца выложены фотографии погибших журналистов, сообщает ТАСС. Только за последнюю неделю было убито два человека, а в 2017 году жертвами стали 12 журналистов.

Участники акции требуют от властей обеспечить безопасность их профессиональной деятельности. Кроме того, журналисты просят кандидатов в президенты включить этот вопрос в свои избирательные программы. "Вам нужны голоса, нам - справедливость", - так звучит один из лозунгов митингующих.