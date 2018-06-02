Американский флот получит новую противокорабельную ракету

Американские ВМС подписали 14-миллионный контракт с компанией Raytheon на поставку противокорабельных ракет NSM. Они будут устанавливаться на кораблях программы Littoral Combat Ship (LCS).

Как сообщает РИА Новости, в ходе конкурса ракета NSM превзошла аналоги от компаний Lockheed Martin (AGM-158C LRASM) и Boeing (RGM-84 "Гарпун"). Отмечается, что стоимость контракта с Raytheon за весь период его действия может вырасти до 848 миллионов долларов.

В рамках программы LCS в Соедиенных Штатах разработано два проекта боевых прибрежных кораблей. Первый от Lockheed Martin представляет собой быстроходный монокорпусный корабль. Корабль другого проекта от General Dynamics является тримараном.

LCS предполагает выпуск 55-60 кораблей. Они заменят фрегаты "Оливер Хазард Перри" и морские тральщики "Авенджер".