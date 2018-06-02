Аналитики оценили добычу нефти и газа в России

За первые пять месяцев 2018 года добыча нефти и газового конденсата в России снизилась, отметили в ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Негативная динамика, правда, небольшая - всего - 0,7 процента. При этом в мае 2018 года зафиксирован небольшой положительный прирост к маю 2017 года - 0,1 процента.

За тот же период аналитики ФГБУ "ЦДУ ТЭК" зафиксировали снижение экспорта нефти на 4,8 процента в дальнее зарубежье. При этом экспорт в ближнее зарубежье, наоборот, вырос на 3,7 процента.

Выросли за период с января по май 2018 года и поставки нефти на НПЗ - на 1,8 процента. При этом в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года прирост объемов поставок составил 6,2 процента.

Что же до природного газа, информирует ФГБУ "ЦДУ ТЭК", то его добыча за пять месяцы текущего года выросла на 6,8 процента.