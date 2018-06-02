Берлускони призвал итальянцев не поддерживать новое правительство

Новости

В Иране разбился военный самолет 15:30
Haval привезет в Россию абсолютно новый кроссовер 15:19
Карен Хачанов вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос" 15:14
Медведев обсудил с премьером Турции строительство "Турецкого потока" 15:10
Жителя Тюмени будут судить за изнасилование знакомой 14:41
Нелепая погоня украинских полицейских за автоледи попала на видео 14:33
Приморец ответит за ввоз мадагаскарских рептилий на два млн рублей 14:33
Арестован заместитель мэра Томска 13:55
Лев Яшин попал в топ-25 лучших футболистов в истории чемпионатов мира 13:43
При авиаударе США и западной коалиции в Сирии погибли мирные жители 13:28
Красная площадь написала "Тотальный диктант" 13:25
Крым с начала года посетили более миллиона туристов 12:50
Обвиняемый в хищении 50 млн рублей уфимец экстрадирован из Австрии 12:25
Москвич выбросил кота с 16 этажа 12:22
В Иркутске приостановил работу центр, где получили ожоги дети 12:15
Инвесторы США: Россия может войти в топ-5 экономик мира 11:23
В Ростовской области в ДТП погибли трое детей 11:18
Под Челябинском два человека погибли в ДТП с грузовиком 11:15
Полноприводный кроссовер Chevrolet вернется в Россию 11:15
Врачи объяснили опасность "горящих туров" 11:10
Опрос: Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче 10:50
Аналитики оценили добычу нефти и газа в России 10:20
Вучич рассказал, почему Сербия не может признать Крым российским 10:00
На "Прямую линию" поступило уже около 400 тысяч звонков 09:51
Скончался известный американский музыкант Эдди Клируотер 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
02.06.2018 15:20
Рубрика: В мире

Берлускони призвал итальянцев не поддерживать новое правительство

Текст: Станислав Хамдохов
Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони призвал своих сторонников противодействовать политике нового национального правительства "Движения 5 звезд" и партии "Лига".

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони призвал своих сторонников противодействовать политике нового национального правительства "Движения 5 звезд" и партии "Лига".

Путин поздравил Конте со вступлением в должность премьер-министра Италии

"Сегодня перед нами альтернатива - либо мы, либо они. Поэтому добропорядочные итальянцы, люди доброй воли должны "выйти на поле". Идите вместе с нами, чтобы помогать строить наше общее будущее", - говорится в видеообращении, которое Берлускони разместил на своей странице в Facebook.

Политик считает, что в этом году граждане Италии 2 июня отмечают праздник Республики в трудный момент, который связан с завершением "самого сложного политического кризиса в послевоенной истории страны".

Берлускони убежден, сформированное правительство республики не соответствует выбору, сделанному итальянцами на прошедших в марте парламентских выборах.

"Нам ничего не остается, как проголосовать против доверия этому правительству. Италия нуждается совершенно в другом", - цитирует РИА Новости заявление Кавальеро (так любовно итальянцы называют Берлускони).

Политик пообещал противодействовать "любым актам, которые могут представлять опасность для государственных финансов, международной роли нашей страны, труду и сбережениям итальянцев, нашей свободе".

Секретарша оставила Берлускони в наследство три миллиона евро

Напомним, 31 мая в Италии с формированием коалиционного правительства завершился политический кризис, который переживала страна на протяжении последних трех месяцев. Поскольку партии, обладающие большинством в парламенте (Движение "5 Звезд" и "Лига"), не поддержали создание технического кабмина под руководством экономиста Карло Коттарелли, республика была вынуждена вернуться к идее создания политического правительства. Из-за этого президент Италии во второй раз за последние 10 дней доверил формирование коалиционного правительства 54-летнему профессору права Джузеппе Конте. Голосование по вотуму доверия правительству Конте состоится в парламенте в начале следующей недели. Партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" в лице своего представителя Марии Стеллы Джельмини официально объявила о том, что партия уходит в оппозицию коалиционному правительству.

Главное сегодня

Пентагон заявил о стремлении к сотрудничеству с Россией и Китаем
Презентация футбольного ЧМ-2018 прошла в штаб-квартире ООН
СБ ООН отклонил проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту
В Раде рассказали о позоре министра иностранных дел
Сбой в работе Visa практически устранен