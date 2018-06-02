Берлускони призвал итальянцев не поддерживать новое правительство

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони призвал своих сторонников противодействовать политике нового национального правительства "Движения 5 звезд" и партии "Лига".

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони призвал своих сторонников противодействовать политике нового национального правительства "Движения 5 звезд" и партии "Лига".

"Сегодня перед нами альтернатива - либо мы, либо они. Поэтому добропорядочные итальянцы, люди доброй воли должны "выйти на поле". Идите вместе с нами, чтобы помогать строить наше общее будущее", - говорится в видеообращении, которое Берлускони разместил на своей странице в Facebook.

Политик считает, что в этом году граждане Италии 2 июня отмечают праздник Республики в трудный момент, который связан с завершением "самого сложного политического кризиса в послевоенной истории страны".

Берлускони убежден, сформированное правительство республики не соответствует выбору, сделанному итальянцами на прошедших в марте парламентских выборах.

"Нам ничего не остается, как проголосовать против доверия этому правительству. Италия нуждается совершенно в другом", - цитирует РИА Новости заявление Кавальеро (так любовно итальянцы называют Берлускони).

Политик пообещал противодействовать "любым актам, которые могут представлять опасность для государственных финансов, международной роли нашей страны, труду и сбережениям итальянцев, нашей свободе".

Напомним, 31 мая в Италии с формированием коалиционного правительства завершился политический кризис, который переживала страна на протяжении последних трех месяцев. Поскольку партии, обладающие большинством в парламенте (Движение "5 Звезд" и "Лига"), не поддержали создание технического кабмина под руководством экономиста Карло Коттарелли, республика была вынуждена вернуться к идее создания политического правительства. Из-за этого президент Италии во второй раз за последние 10 дней доверил формирование коалиционного правительства 54-летнему профессору права Джузеппе Конте. Голосование по вотуму доверия правительству Конте состоится в парламенте в начале следующей недели. Партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" в лице своего представителя Марии Стеллы Джельмини официально объявила о том, что партия уходит в оппозицию коалиционному правительству.