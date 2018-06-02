Глава минобороны Республики Корея: Сеул не интересует развал КНДР

Министр национальной обороны Южной Кореи Сон Ён Му выступил в Сингапуре на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава минобороны Республики Корея заявил, что его страна не заинтересована в развале КНДР.

Также министр добавил, что Сеул не стремится к объединению посредством поглощения, передает ТАСС.

Сон Ён Му отметил, что "Корейский полуостров становится свободным от военного противостояния, ситуация движется в направлении денуклеаризации".

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Американский лидер также признался, что надеется провести диалог с главой Северной Кореи наедине - без южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.