Япония поможет саммиту США и КНДР решить ядерную проблему

Премьер-министр Синдзо Абэ заверил, что Япония намерена сделать все возможное для того, чтобы предстоящий саммит США - КНДР привел к решению ракетно-ядерной проблемы Северной Кореи.

"Япония не приемлет то, что у Северной Кореи есть ядерное оружие. Мы будем повышать давление на нее и не допустим никаких лазеек", - цитирует Абэ ТАСС.

Американский лидер Дональд Трамп ранее подтвердил, что его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Он также отметил, что намерен провести переговоры с северокорейским лидером наедине - без представителей Южной Кореи и Японии.