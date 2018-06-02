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Рубрика: В мире

Япония захотела направить в КНДР своих экспертов по разоружению

Япония заявила о своем желании направить в Северную Корею экспертов, которые будут контролировать процесс разоружения.

США не будут обсуждать с КНДР присутствие военных в Республике Корея

На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе министр обороны Страны восходящего солнца Ицунори Онодэра подчеркнул, что "нельзя награждать КНДР только за согласие начать диалог", необходимо предпринять конкретные шаги по сворачиванию ракетной и ядерной программ.

Министр призвал международное сообщество "сохранять максимальное давление на Пхеньян", пока тот не уничтожит биологическое и химическое оружие, а также баллистические ракеты любой дальности. Об этом сообщает ТАСС.

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