Инвесторы США: Россия может войти в топ-5 экономик мира

Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил в кулуарах ПМЭФ, что на протяжении истории те страны, которые поддерживали бизнес и инвестиции, были успешными. И если Россия пойдет по этому пути, то у нашей страны в части вхождения в топ-5 экономик мира есть огромный потенциал.

По мнению Роджерса, которым он поделился с РИА Новости залогом успеха на этом пути является открытая экономика. Он констатировал, что на этом пути Россия проделала огромную работу - больше, чем Китай и США.

Сегодня ТОП-5 экономик мира по размеру ВВП вне зависимости от числа населения и паритета покупательной способности выглядит следующим образом: на первом месте США с показателем 19,3 триллиона долларов, далее идут Китай (12,3 триллиона), Япония (4,5 триллиона), Германия (3,6 триллиона) и Великобритания (2,9 триллиона). Россия в этом списке пока находится на 13 месте с показателем 1,7 триллиона долларов.

Впрочем, если измерять не номинальный ВВП, который по разным методикам оценивают МВФ и Всемирный банк, а ВВП по паритету покупательной способности, то по данным МВФ за 2017 год и данным Всемирного банка за 2016-й, Россия занимает в рейтинге ВВП по ППС шестое место, США в нем оказались на второй позиции.