Новости

Метро в Каракасе стало бесплатным из-за нехватки бумаги 01:42
Сбой в работе Visa практически устранен 01:34
Канада подала жалобу в ВТО из-за введения США новых пошлин 01:31
Митингующие у здания парламента в Тбилиси начали расходиться 00:59
Российский космонавт передал американцу ключ от МКС 00:55
Сборная Франции обыграла Италию 00:49
Власти Аргентины приостановили прием граждан на госслужбу 00:34
СБ ООН отклонил проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту 00:33
Работу Uber запретят в Турции 00:22
Порошенко объявил о проекте по возведению моста через Дунай 00:00
Победителем детской "Новой волны" в Крыму стала украинка 01.06.2018
На Волоколамском шоссе заработала временная выделенная полоса 01.06.2018
Энрике Иглесиас назвал себя наполовину русским 01.06.2018
Чижов: Франция и Германия должны повлиять на Киев 01.06.2018
Постпред РФ в ООН сообщил о возможном уходе иранских войск из Сирии 01.06.2018
Небензя рассказал о проекте резолюции РФ по ситуации на Украине 01.06.2018
Трамп подтвердил, что саммит с КНДР пройдет в Сингапуре 12 июня 01.06.2018
Капитан "Реала" Серхио Рамос сменил номер из-за угроз смерти 01.06.2018
Представитель КНДР встретился в Вашингтоне с Трампом 01.06.2018
Убит игрок колумбийского футбольного клуба 01.06.2018
Генерал Громов: История с летчиком в Афганистане нуждается в проверке 01.06.2018
СМИ: Моуринью заинтересован в трансфере Головина в "МЮ" 01.06.2018
Видео: Путин показал принцу Аль Нахайяну свой "Кортеж" 01.06.2018
Пожарная безопасность в иркутском центре "Гравитация" не была нарушена 01.06.2018
В Петербурге из-за задымления эвакуировали 100 человек 01.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
02.06.2018 01:31
Рубрика: В мире

Канада подала жалобу в ВТО из-за введения США новых пошлин

Глава МИД Канады Христя Фриланд рассказала, что страна подала жалобу в ВТО в связи с введением США пошлин на импорт стали и алюминия (25 процентов и 10 процентов).

Фото: depositphotos.com
Канада повысит пошлины на кленовый сироп и металлопродукцию из США

По ее словам, торговые ограничения со стороны Соединенных Штатов нарушают правила торговли, установленные НАФТА и ВТО. Канада также планирует взаимодействовать в данном вопросе с членами ВТО, которые придерживаются того же мнения, в том числе ЕС, передает РИА Новости.

Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых на территорию США стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики и других стран.

Главное сегодня

Visa сообщила о сбое при проведении платежей в Европе
США не передавали России данные о сбитом в Афганистане летчике
В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов
Украинский суд оставил Вышинского под арестом
В Правила дорожного движения внесли поправки