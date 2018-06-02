Канада подала жалобу в ВТО из-за введения США новых пошлин

Глава МИД Канады Христя Фриланд рассказала, что страна подала жалобу в ВТО в связи с введением США пошлин на импорт стали и алюминия (25 процентов и 10 процентов).

По ее словам, торговые ограничения со стороны Соединенных Штатов нарушают правила торговли, установленные НАФТА и ВТО. Канада также планирует взаимодействовать в данном вопросе с членами ВТО, которые придерживаются того же мнения, в том числе ЕС, передает РИА Новости.

Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых на территорию США стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики и других стран.