Карен Хачанов вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга он в трех сетах переиграл француза Люку Пуи.

Поединок длился 2 часа 26 минут и закончился со счетом 6:3, 7:5, 6:3 в пользу Хачанова. За это время наш спортсмен совершил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16. На счету его соперника шесть эйсов, шесть двойных и один брейк из четырех.

Хачанов, стоит отметить, повторил собственный рекорд на "Ролан Гаррос" - в прошлом году он также добрался до 1/8 финала. Он постарается превзойти это достижение в матче с представителем Германии Александром Зверевым.