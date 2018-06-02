Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар полностью потушен

В США удалось полностью потушить крупнейший в истории Калифорнии природный пожар.

Последние очаги были ликвидированы на территории национального заповедника Лос-Падрес. Специальные службы продолжают восстановливать инфраструктуру в районах, затронутых огнем.

Напомним, с пожаром под названием "Томас" огнеборцы боролись шесть месяцев. О первых возгораниях в округе Вентура на юге штата Калифорния СМИ сообщили 4 декабря прошлого года. Жертвами "Томаса" стали два человека. Более тысячи домов и построек были уничтожены или повреждены огнем. Пламя было локализовано 12 января, напоминает ТАСС.