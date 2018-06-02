Кто в России зарабатывает больше и меньше всех

Самые низкие зарплаты в России, по данным за март 2018 года, у работников в сфере производства одежды - 18 679 рублей. Эти цифры, кстати, тоже снижаются - в марте прошлого года зарплата была на 4 процента больше. Такие данные приводит Росстат.

Как новые технологии могут повлиять на рынок труда Обладатели второго и третьего места по самым низким зарплатам работников ушли недалеко. Так, "кожевенных дел мастера" (производство кожи и изделий из нее) в марте получали в среднем около 21 566 рублей, а мебельщики - 21 935 рублей. При этом размер самой высокой зарплаты (в сфере добычи нефти и газа) отличается от зарплаты портных, раскройщиков и швей почти в 7 раз.