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02.06.2018 23:15
Рубрика: Культура

Лауреат "Малой Нобелевки" Игорь Олейников встретился с читателями

Текст: Дарья Крутоголова
2018 год ознаменовался крупным и радостным для нас событием: впервые за почти полвека российский художник стал обладателем самой престижной премии в области детской литературы - Медали Ганса Кристиана Андерсена. Это иллюстратор Игорь Олейников. В его честь на главной сцене "Красной площади" прошли чтения некоторых произведений, которые украсили его рисунки.
"Балладу о маленьком буксире", которую иллюстрировал Игорь Олейников, со сцены читал Виктор Добронравов. Фото: Сергей Михеев/РГ "Балладу о маленьком буксире", которую иллюстрировал Игорь Олейников, со сцены читал Виктор Добронравов. Фото: Сергей Михеев/РГ
"Балладу о маленьком буксире", которую иллюстрировал Игорь Олейников, со сцены читал Виктор Добронравов. Фото: Сергей Михеев/РГ

- В конкурсе участвовало очень много сильных художников. Очень сильных. Я думал, что с вероятностью 99,9% не получится ничего. Однако вышло как вышло. Спасибо моей семье, что верила в меня, даже когда я сам не верил, - сказал Игорь Олейников о своей победе.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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- А первая мысль знаете, какая была? Что наконец-то закончились те 42 года, когда все говорили про одну только Татьяну Маврину. Теперь, правда, еще одно имя называть будут, - усмехнулся художник.

Официальное вручение медали пройдет 31 августа в Афинах во время Конгресса Международного совета по детской книге. Вместе с Олейниковым премию вручат и известной японской писательнице Эйке Кодоне.

Но это будет только в конце лета, а пока что Агриппина Стеклова и Виктор Добронравов прочитали детям и взрослым добрые детские стихи Иосифа Бродского ("Балладу о маленьком буксире" и "Рабочую азбуку") и Даниила Хармса ("Все бегут, летят и скачут"). И одновременно с этим на экране появлялись иллюстрации Олейникова - все словно посмотрели один большой и замечательный мультфильм.

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