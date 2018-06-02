Лев Яшин попал в топ-25 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Легендарный советский вратарь Лев Яшин включен в список лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу. В этом рейтинге он занимает 12-е место.

Список составил британский журнал FourFourTwo. Вот какое описание он дал Льву Ивановичу.

"Российский голкипер был одной из главных звезд на чемпионате мира-1958. Его привычка одеваться в черное привела к тому, что его стали называть "Черная пантера". У Яшина было фантастическое умение спасать свою команду. Его игра в матче с Бразилией, в которой советские футболисты уступили 0:2, привлекла внимание всего мира. А в 1966 году он помог Советскому Союзу занять четвертое место. Это их лучший результат в истории чемпионатов мира. Он опередил свое время. Яшин до сих пор остается единственным вратарем-обладателем "Золотого мяча". Было это в 1963 году".

Первое место в списке занял легендарный Диего Армандо Марадона. Второе - бразилец Пеле, а замкнул тройку лидеров лучший бомбардир чемпионатов мира в истории (16 голов) - бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе. Полностью топ-25 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Диего Марадона (сборная Аргентины)

2. Пеле (Сборная Бразилии)

3. Мирослав Клозе (Сборная Германии)

4. Роналдо (Сборная Бразилии)

5. Франц Беккенбауэр (Сборная Германии)

6. Кафу (Сборная Бразилии)

7. Гарринча (Сборная Бразилии)

8. Жюст Фонтен (Сборная Франции)

9. Зинедин Зидан (Сборная Франции)

10. Йохан Кройфф (Сборная Голландии)

11. Герд Мюллер (Сборная Германии)

12. Лев Яшин (Сборная СССР)

13. Паоло Росси (Сборная Италии)

14. Карлос Альберто (Сборная Бразилии)

15. Фабио Каннаваро (Сборная Италии)

16. Ференц Пушкаш (Сборная Венгрии)

17. Хави (Сборная Испании)

18. Мишель Платини (Сборная Франции)

19. Лотар Маттеус (Сборная Германии)

20. Эйсебио (Сборная Португалии)

21. Жаирзиньо (Сборная Бразилии)

22. Паоло Мальдини (Сборная Италии)

23. Ривалдо (Сборная Бразилии)

24. Роже Милла (Сборная Камеруна)

25. Гари Линекер (Сборная Англии)