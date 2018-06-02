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02.06.2018 18:32
Рубрика: В мире

ЛНР: Инструкторы НАТО готовят военных Украины к наступлению на Донбасс

Текст: Станислав Хамдохов

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) проводит подготовку личного состава к наступлению на Донбасс, для этого задействуются инструкторы из стран-членов НАТО. С такими признаниями выступил задержанный военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии Яков Веремейчик.

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"В декабре 2017 года мы поехали на Яворовский полигон во Львовской области. Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки", - рассказал украинский военный, которого цитирует Луганский информационный центр.

Веремейчик добавил, что на полигоне военнослужащих ВСУ учили в основном штурму городов и отдельных зданий. "То есть больше учили наступлению", - отметил он.

Напомним, 26 мая Народная милиция Луганской народной республики задержала двух военнослужащих ВСУ.

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