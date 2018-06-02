Медведев обсудил с премьером Турции строительство "Турецкого потока"

Телефонный разговор состоялся между премьер-министром Дмитрием Медведевым и его турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Беседа прошла по инициативе турецкой стороны.

Медведев и Йылдырым обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. В частности, они говорили о торгово-экономических отношениях и продвижении крупных совместных энергетических проектов. Премьеры обсудили строительство в Турции атомной электростанции "Аккую" и газопровод "Турецкий поток".

Также Йылдырым поздравил Медведева с назначением на должность председателя кабинета министров и передал поздравления с наступающим Днем России, сообщает пресс-служба правительства.