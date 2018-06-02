Новости

БАТЭ потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по футболу-2018 23:17
Вор отжал оконную раму и украл из офиса в Москве 2,8 миллиона рублей 23:00
Винер-Усманова не пострадала при падении декорации на ЧЕ 22:32
Климкин попросил "коллег по всему миру" усилить давление на Россию 22:26
В Тольятти детсадовцев госпитализировали из-за гидрогелевых шариков 22:11
ФИФА представила телевизионную заставку ЧМ-2018 22:02
В 1/8 финала "Ролан Гаррос" Шарапова встретится с Сереной Уильямс 21:58
Криштиану Роналду предложили переехать в Красноярск 21:26
Две ракеты запущены в сторону Израиля из сектора Газа 20:43
CБУ пыталась завербовать журналиста РИА Новости 20:02
В Химках эвакуировали торговый центр "Мега" 19:57
18 компаний изменили цены на автомобили в России 19:39
На Украине погиб оператор Агентства журналистских расследований 19:38
Минтранс: Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули 106 млн рублей 19:04
Столтенберг: НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана 18:59
ЛНР: Инструкторы НАТО готовят военных Украины к наступлению на Донбасс 18:32
На Кубани пьяный водитель на угнанном авто устроил ДТП с пожаром 18:15
Великая княгиня Мария Романова проехала по Крымскому мосту 18:07
В Госдуме сообщили о трех пропавших в 1987 году летчиках из СССР 17:46
В Крыму директор объединения парков арестован за избиение 16:56
Центр Симферополя украсил Йошкин кот 16:19
В Иране разбился военный самолет 15:30
Haval привезет в Россию абсолютно новый кроссовер 15:19
Карен Хачанов вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос" 15:14
Медведев обсудил с премьером Турции строительство "Турецкого потока" 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
02.06.2018 22:08
Рубрика: Культура

Горький. Перезагрузка

Текст: Андрей Васянин
О великом "пролетарском" писателе его нынешним читателям рассказывал главный, пожалуй, специалист по творчеству Максима Горького в нашей стране - журналист "РГ" и писатель Павел Басинский.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Книга "Горький. Страсти по Максиму", стоявшая на столе перед автором, - очередное переиздание книги, впервые вышедшей в 2005-м. Переиздание, в очередной раз ставшее бестселлером. Отчего же в нашем обществе Горький вновь "перезагружается"?

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
На Красной площади рассказали об исторических онлайн-проектах

Басинский вслух размышлял о том, что вызывает такой интерес к писателю, прослеживая эволюцию отношения к нему в России и СССР.

Необъяснимая популярность в первые годы, еще до "На дне" и главных вещей. Отъезд в 21-м, вал критики, антигорьковская поэзия и пропаганда.

Возвращение, судя по оргработе по созданию издательств и писательских союзов, отнюдь не в качестве свадебного генерала. Но его товарищ Ромен Роллан после своего возвращения из СССР пишет, что Горький похож на медведя с кольцом в носу, которого выводят на потеху публике.

После смерти - практически канонизация, а в перестройку - полная деканонизация. Сейчас, в связи со 150-летием, раскупают книги о Горьком, проводят представительные, с участием западных филологов, конференции о нем, издают исследовательские труды.

Фото: Михаил Синицын/РГ
На "Красной площади" представили книгу "Страдающее Средневековье"

Басинский связывает все это с тем, что Горький - это мост, связывающий периоды литературы, посредник между страной и эмиграцией, между интеллигенцией и пролетариатом, между до- и постреволюционной культурой, между Европой и Россией, в конце концов.

И он отнюдь не так прост, как кажется. В каждом своем выступлении, в каждой статье, подчеркивает Басинский. Написав единственную вещь о рабочих "Мать" и намного больше романов, рассказов и пьес о купцах, Горький - писатель скорее купеческий, но уж точно не пролетарский.

Главное сегодня

СФ: Позиция Эр-Рияда не повлияет на планы РФ по поставке С-400 Катару
Пентагон заявил о стремлении к сотрудничеству с Россией и Китаем
Презентация футбольного ЧМ-2018 прошла в штаб-квартире ООН
СБ ООН отклонил проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту
В Раде рассказали о позоре министра иностранных дел