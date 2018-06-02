О великом "пролетарском" писателе его нынешним читателям рассказывал главный, пожалуй, специалист по творчеству Максима Горького в нашей стране - журналист "РГ" и писатель Павел Басинский.

Книга "Горький. Страсти по Максиму", стоявшая на столе перед автором, - очередное переиздание книги, впервые вышедшей в 2005-м. Переиздание, в очередной раз ставшее бестселлером. Отчего же в нашем обществе Горький вновь "перезагружается"?

Басинский вслух размышлял о том, что вызывает такой интерес к писателю, прослеживая эволюцию отношения к нему в России и СССР.

Необъяснимая популярность в первые годы, еще до "На дне" и главных вещей. Отъезд в 21-м, вал критики, антигорьковская поэзия и пропаганда.

Возвращение, судя по оргработе по созданию издательств и писательских союзов, отнюдь не в качестве свадебного генерала. Но его товарищ Ромен Роллан после своего возвращения из СССР пишет, что Горький похож на медведя с кольцом в носу, которого выводят на потеху публике.

После смерти - практически канонизация, а в перестройку - полная деканонизация. Сейчас, в связи со 150-летием, раскупают книги о Горьком, проводят представительные, с участием западных филологов, конференции о нем, издают исследовательские труды.

Басинский связывает все это с тем, что Горький - это мост, связывающий периоды литературы, посредник между страной и эмиграцией, между интеллигенцией и пролетариатом, между до- и постреволюционной культурой, между Европой и Россией, в конце концов.

И он отнюдь не так прост, как кажется. В каждом своем выступлении, в каждой статье, подчеркивает Басинский. Написав единственную вещь о рабочих "Мать" и намного больше романов, рассказов и пьес о купцах, Горький - писатель скорее купеческий, но уж точно не пролетарский.