Постоянный автор журнала "Родина" Яков Миркин рассказал собравшимся на Красной площади об Александре II и его реформах.

В начале встречи главный редактор журнала "Родина" Игорь Коц ("Родина" выступила в качестве организатора дискуссии) напомнил, что после вхождения в холдинг "Российской газеты" журнал увеличил тираж в 2,5 раза. А все потому, что его авторы "пишут истории про людей". Яков Миркин - доктор экономических наук, специалист по ценным бумагам, тоже пишет про людей - наших современников и наших предшественников, и поэтому он легко вошел в число авторов журнала.

Свою встречу с читателями он посвятил великому царю-реформатору Александру, чьё двухсотлетие отмечалось в апреле этого года. Сначала Яков Моисеевич напомнил, что было сделано за двадцать с небольшим лет правления Александра.

А сделано было очень много. Это не только крестьянская реформа, но и судебная, армейская, налоговая реформы, индустриализация, прокладка железных дорог и телеграфа. Да просто прирост населения в двадцать миллионов. "К концу его царствования Россия физически была другой страной", - подчеркнул Яков Миркин.

За счет чего удалось столько сделать? По Миркину - за счет двух факторов: создания "молодой команды реформаторов", - 30-40-летних харизматичных и, как это ни удивительно, высоконравственных сановников, окружавших царя, и за счет личности самого императора - сочетания в нем неуклонного следования стратегической цели и гибкости в тактике, склонности к компромиссами - за которые его сурово критиковали, но которые необходимы для реальной политики.

Именно их, считает Яков Миркин, так не хватает нам сейчас, чтобы избегать крайностей, к которым, по Достоевскому, так склонен русский человек.