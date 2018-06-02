Первый вопрос, который задали писателю, редактору отдела культуры "Российской газеты", лауреату "Большой книги" Льву Данилкину, естественно был о Ленине, который лежит в мавзолее у стен московского Кремля.

- Моя книга заканчивается на событиях января 1924 года, - терпеливо объясняет автор книги "Ленин. Панкратор солнечных пылинок". - Приключения ленинской идеи и тела Ленина в эту книгу не вошли. И при всем уважении к этой реликвии, которая, по моему мнению, находится на своем месте, она не вошла в сюжет книги. Биографу интереснее описывать жизнь человека, а не его мумию.

Писатель убежден, что дух Владимира Ильича скорее можно найти на Саяно-Шушенской ГЭС или на острове Капри, а не в мавзолее. И вообще Ленин бы очень удивился, если бы узнал, что его тело превратили в мумию.

Генеральный директор издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин заверил всех собравшихся на площади, что писателю Данилкину можно верить.

- Когда Лев Александрович писал книгу о Юрии Гагарине, он сам пытался полететь в космос. А когда работал над книгой о Ленине, прочитал почти все 55 томов собрания его сочинений, - рассказывает он. - И вообще надо быть бесстрашным человеком, чтобы взяться за Ленина.

В ответ на это Лев Данилкин вспомнил слова самого Гагарина о том, что единственный человек, которому нечего делать в космосе, это журналист. В космос писатель в итоге так и не полетел, зато прыгнул с парашютом.

Согласиться писать о Владимире Ильиче было не страшно, вспоминает Лев Данилкин. Страшно стало, когда он попал в библиотеку "Молодой гвардии" и увидел заполненные трудами о Ленине стеллажи, уходящие куда-то вдаль.

- Тогда я понял, что нужно срочно придумать какой-то трюк, - рассказывает он. - Так родилась идея травелога, а позже возникла фигура рассказчика, которая эволюционирует по ходу романа.

А вот профессия литературного критика не помогла ему лучше понять своего героя. Он оказался не тем человеком, которого можно "поймать" через его произведения, даже если их 55 томов. И прав был Максим Горький, который говорил, что Ленин в словах, как рыба в чешуе. Чтобы "увидеть" Ленина, Лев Данилкин побывал почти везде, где его герой когда-то жил и работал.

Есть у Данилкина и ответ на вопрос, что привело Ленина на пост руководителя такой огромной страны - у Владимира Ильича была удивительная способность прогнозировать будущее.

- Он всегда выискивал мелкие различия, то, что со временем может привести к конфликту, и использовал это, - объясняет писатель.

Ленин - одна из самых противоречивых фигур в нашей истории. И единственный способ понять, кем он был, по мнению Льва Данилкина, - это посмотреть, как он вел себя в разных исторических ситуациях и попытаться понять, почему он так поступал.

Собственно, об этом 900-страничный "Ленин. Пантократор солнечных пылинок". Но осилить эту книгу, которую сам Данилкин называет "трудно читаемой", непросто. Поэтому появилась вторая книга "Ленин. Письмо тотемами", которая, по сути, о том же самом, но на 40 процентов короче.