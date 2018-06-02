Новости

Криштиану Роналду предложили переехать в Красноярск 21:26
Две ракеты запущены в сторону Израиля из сектора Газа 20:43
CБУ пыталась завербовать журналиста РИА Новости 20:02
В Химках эвакуировали торговый центр "Мега" 19:57
18 компаний изменили цены на автомобили в России 19:39
На Украине погиб оператор Агентства журналистских расследований 19:38
Минтранс: Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули 106 млн рублей 19:04
Столтенберг: НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана 18:59
ЛНР: Инструкторы НАТО готовят военных Украины к наступлению на Донбасс 18:32
На Кубани пьяный водитель на угнанном авто устроил ДТП с пожаром 18:15
Великая княгиня Мария Романова проехала по Крымскому мосту 18:07
В Госдуме сообщили о трех пропавших в 1987 году летчиках из СССР 17:46
В Крыму директор объединения парков арестован за избиение 16:56
Центр Симферополя украсил Йошкин кот 16:19
В Иране разбился военный самолет 15:30
Haval привезет в Россию абсолютно новый кроссовер 15:19
Карен Хачанов вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос" 15:14
Медведев обсудил с премьером Турции строительство "Турецкого потока" 15:10
Жителя Тюмени будут судить за изнасилование знакомой 14:41
Нелепая погоня украинских полицейских за автоледи попала на видео 14:33
Приморец ответит за ввоз мадагаскарских рептилий на два млн рублей 14:33
Арестован заместитель мэра Томска 13:55
Лев Яшин попал в топ-25 лучших футболистов в истории чемпионатов мира 13:43
При авиаударе США и западной коалиции в Сирии погибли мирные жители 13:28
Красная площадь написала "Тотальный диктант" 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
02.06.2018 21:35
Рубрика: Культура

Ленинский шифр Льва Данилкина

Текст: Наталья Лебедева
Первый вопрос, который задали писателю, редактору отдела культуры "Российской газеты", лауреату "Большой книги" Льву Данилкину, естественно был о Ленине, который лежит в мавзолее у стен московского Кремля.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

- Моя книга заканчивается на событиях января 1924 года, - терпеливо объясняет автор книги "Ленин. Панкратор солнечных пылинок". - Приключения ленинской идеи и тела Ленина в эту книгу не вошли. И при всем уважении к этой реликвии, которая, по моему мнению, находится на своем месте, она не вошла в сюжет книги. Биографу интереснее описывать жизнь человека, а не его мумию.

Писатель убежден, что дух Владимира Ильича скорее можно найти на Саяно-Шушенской ГЭС или на острове Капри, а не в мавзолее. И вообще Ленин бы очень удивился, если бы узнал, что его тело превратили в мумию.

Генеральный директор издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин заверил всех собравшихся на площади, что писателю Данилкину можно верить.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
На Красной площади рассказали об исторических онлайн-проектах

- Когда Лев Александрович писал книгу о Юрии Гагарине, он сам пытался полететь в космос. А когда работал над книгой о Ленине, прочитал почти все 55 томов собрания его сочинений, - рассказывает он. - И вообще надо быть бесстрашным человеком, чтобы взяться за Ленина.

В ответ на это Лев Данилкин вспомнил слова самого Гагарина о том, что единственный человек, которому нечего делать в космосе, это журналист. В космос писатель в итоге так и не полетел, зато прыгнул с парашютом.

Согласиться писать о Владимире Ильиче было не страшно, вспоминает Лев Данилкин. Страшно стало, когда он попал в библиотеку "Молодой гвардии" и увидел заполненные трудами о Ленине стеллажи, уходящие куда-то вдаль.

- Тогда я понял, что нужно срочно придумать какой-то трюк, - рассказывает он. - Так родилась идея травелога, а позже возникла фигура рассказчика, которая эволюционирует по ходу романа.

Фото: Михаил Синицын/РГ
На "Красной площади" представили книгу "Страдающее Средневековье"

А вот профессия литературного критика не помогла ему лучше понять своего героя. Он оказался не тем человеком, которого можно "поймать" через его произведения, даже если их 55 томов. И прав был Максим Горький, который говорил, что Ленин в словах, как рыба в чешуе. Чтобы "увидеть" Ленина, Лев Данилкин побывал почти везде, где его герой когда-то жил и работал.

Есть у Данилкина и ответ на вопрос, что привело Ленина на пост руководителя такой огромной страны - у Владимира Ильича была удивительная способность прогнозировать будущее.

- Он всегда выискивал мелкие различия, то, что со временем может привести к конфликту, и использовал это, - объясняет писатель.

Ленин - одна из самых противоречивых фигур в нашей истории. И единственный способ понять, кем он был, по мнению Льва Данилкина, - это посмотреть, как он вел себя в разных исторических ситуациях и попытаться понять, почему он так поступал.

Собственно, об этом 900-страничный "Ленин. Пантократор солнечных пылинок". Но осилить эту книгу, которую сам Данилкин называет "трудно читаемой", непросто. Поэтому появилась вторая книга "Ленин. Письмо тотемами", которая, по сути, о том же самом, но на 40 процентов короче.

Главное сегодня

СФ: Позиция Эр-Рияда не повлияет на планы РФ по поставке С-400 Катару
Пентагон заявил о стремлении к сотрудничеству с Россией и Китаем
Презентация футбольного ЧМ-2018 прошла в штаб-квартире ООН
СБ ООН отклонил проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту
В Раде рассказали о позоре министра иностранных дел