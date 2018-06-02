Российский космонавт передал американцу ключ от МКС

Находящийся на борту Международной космической станции (МКС) российский космонавт Антон Шкаплеров передал руководство орбитальным комплексом американскому астронавту Эндрю Фойстелу. Последний прибыл на МКС 23 марта. Вместе с ним также прилетели Ричард Арнольд и Олег Артемьев.

"Мы очень упорно работали на благо нашего крупного международного проекта. Однако теперь, Дрю, тебе предстоит принять командование станцией", - заявил Шкаплеров и вручил Фойстелу символический ключ от станции.

Российский космонавт возглавил 55-ю по счету экспедицию три месяца назад. А сейчас он готовится вернуться домой. Корабль "Союз МС-07" ждут в степях Казахстана 3 июня, сообщает ТАСС.