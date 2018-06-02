Новости

Метро в Каракасе стало бесплатным из-за нехватки бумаги 01:42
Сбой в работе Visa практически устранен 01:34
Канада подала жалобу в ВТО из-за введения США новых пошлин 01:31
Митингующие у здания парламента в Тбилиси начали расходиться 00:59
Российский космонавт передал американцу ключ от МКС 00:55
Сборная Франции обыграла Италию 00:49
Власти Аргентины приостановили прием граждан на госслужбу 00:34
СБ ООН отклонил проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту 00:33
Работу Uber запретят в Турции 00:22
Порошенко объявил о проекте по возведению моста через Дунай 00:00
Победителем детской "Новой волны" в Крыму стала украинка 01.06.2018
На Волоколамском шоссе заработала временная выделенная полоса 01.06.2018
Энрике Иглесиас назвал себя наполовину русским 01.06.2018
Чижов: Франция и Германия должны повлиять на Киев 01.06.2018
Постпред РФ в ООН сообщил о возможном уходе иранских войск из Сирии 01.06.2018
Небензя рассказал о проекте резолюции РФ по ситуации на Украине 01.06.2018
Трамп подтвердил, что саммит с КНДР пройдет в Сингапуре 12 июня 01.06.2018
Капитан "Реала" Серхио Рамос сменил номер из-за угроз смерти 01.06.2018
Представитель КНДР встретился в Вашингтоне с Трампом 01.06.2018
Убит игрок колумбийского футбольного клуба 01.06.2018
Генерал Громов: История с летчиком в Афганистане нуждается в проверке 01.06.2018
СМИ: Моуринью заинтересован в трансфере Головина в "МЮ" 01.06.2018
Видео: Путин показал принцу Аль Нахайяну свой "Кортеж" 01.06.2018
Пожарная безопасность в иркутском центре "Гравитация" не была нарушена 01.06.2018
В Петербурге из-за задымления эвакуировали 100 человек 01.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
02.06.2018 00:55
Рубрика: Общество

Российский космонавт передал американцу ключ от МКС

Находящийся на борту Международной космической станции (МКС) российский космонавт Антон Шкаплеров передал руководство орбитальным комплексом американскому астронавту Эндрю Фойстелу. Последний прибыл на МКС 23 марта. Вместе с ним также прилетели Ричард Арнольд и Олег Артемьев.

Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
На МКС будут возить по шесть туристов в год

"Мы очень упорно работали на благо нашего крупного международного проекта. Однако теперь, Дрю, тебе предстоит принять командование станцией", - заявил Шкаплеров и вручил Фойстелу символический ключ от станции.

Российский космонавт возглавил 55-ю по счету экспедицию три месяца назад. А сейчас он готовится вернуться домой. Корабль "Союз МС-07" ждут в степях Казахстана 3 июня, сообщает ТАСС.

Главное сегодня

Visa сообщила о сбое при проведении платежей в Европе
США не передавали России данные о сбитом в Афганистане летчике
В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов
Украинский суд оставил Вышинского под арестом
В Правила дорожного движения внесли поправки