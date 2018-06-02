На Украине погиб оператор Агентства журналистских расследований

В результате ДТП в украинском городе Ровно погиб оператор Агентства журналистских расследований Валерий Мартынюк. Об этом сообщил главный редактор агентства Владимир Торбич.

"Не стало с нами Валеры Мартынюка-младшего. Нет слов, чтобы выразить печаль. Он был хорошим оператором и хорошим фотографом. Несчастный случай, нарушение водителем правил дорожного движения и нет товарища, коллеги, отца, сына", - написал Торбич на своей странице в Facebook.

По данным агентства УНИАН, ДТП, в результате которого столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в котором находилась съемочная бригада, произошло накануне на улице Дубенской в областном центре. В салоне машины также находилась 23-летняя журналистка Анна Калаур, которая получила перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму.