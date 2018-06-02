Объявлена окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018
Стала известна окончательная заявка сборной Уругвая на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России. В нее вошло 23 футболиста.
Список опубликован на официальном сайте Ассоциации футбола Уругвая и выглядит следующим образом.
Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция), Мартин Сильва ("Васко да Гама", Бразилия), Мартин Кампанья ("Индепендьенте", Аргентина);
Защитники: Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба - "Атлетико", Испания), Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Максимилиано Перейра ("Порту", Португалия), Гильермо Варела ("Пеньяроль"), Мартин Касерес ("Лацио", Италия), Гастон Сильва ("Индепендьенте");
Полузащитники: Матиас Весино ("Интер", Италия), Лукас Торрейра ("Сампдория", Италия), Родриго Бетанкур ("Ювентус", Италия), Найтан Нандес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Карлос Санчес ("Монтерей", Мексика), Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Диего Лаксальт ("Дженоа", Италия), Джорджиан Де Арраскаэта ("Крузейро", Бразилия);
Нападающие: Луис Суарес ("Барселона", Испания), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Франция), Джонатан Урретабискайя ("Монтерей"), Максимилиано Гомес ("Сельта", Испания), Кристиан Стуани ("Жирона", Испания).
Сборная Уругвая является одним из соперников российской национальной команды на групповом этапе. Они встретятся в третьем туре группы А, эта игра состоится в Самаре 25 июня. Кроме того, в первом квартете выступят также сборные Египта и Саудовской Аравии, матчем с которой команда Станислава Черчесова откроет мировое первенство 14 июня в "Лужниках".
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