Опрос: Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче

Исходя из данных майского опроса ВЦИОМ, который охватил 2000 граждан России в возрасте более 18 лет, проведение отпуска на даче или дома в этом летнем сезоне станет основным вариантом отдыха. Об этом заявили 80 процентов опрошенных, из них 45 процентов останутся дома, а 35 выедут на природу.

Дачный отдых при этом предпочитают граждане в возрасте от 60 лет (42 процента опрошенных). Что касается других характеристик, то отдых дома будут в этом летнем сезоне практиковать в основном жители небольших городов (49 процентов), и те, кто считает свой доход для выезда куда-либо недостаточным (53 процента).

Тем не менее, выехать на отдых на море в это лето предполагают 9 процентов, а еще 42 процента хотят посетить курорты полуострова в следующем году.