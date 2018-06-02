Озеро из нечистот приблизилось к объекту ЮНЕСКО на Украине

Заповедник международного значения "Каменная могила" в Запорожской области Украины оказал под угрозой загрязнения. На объект, внесенный в реестр ЮНЕСКО, надвигаются озера нечистот.

Как сообщает РИА Новости, местные собиратели металла украли коллектор, через который отводилась канализация из поселка Мирный. После этого несколько фекальных озер затопили сотни квадратных метров территории леса. Ядовитый поток уничтожает деревья. Сейчас сточные воды находятся в нескольких сотнях метрах от "Каменной могилы".

Районные власти выделили деньги на коллектор, однако их освоение еще не началось. Председатель Мирного куда-то исчез, районные чиновники ищут его с помощью полицейских.

"Каменная Могила" - это изолированный массив песчаника, размерами около 240 на 160 метров, состоящий из каменных глыб высотой до 12 метров. Объект использовался древними людьми как святилище.