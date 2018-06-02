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02.06.2018 04:57
Рубрика: Спорт

Презентация футбольного ЧМ-2018 прошла в штаб-квартире ООН

В Нью-Йорке состоялась презентация чемпионата мира по футболу-2018. Мероприятие организовало представительство РФ при ООН.

Как передает РИА Новости, в пятницу в холле штаб-квартиры всемирной организации была развернута экспозиция со стендами с информацией о турнире и городах, которые его примут. Гости могли увидеть на мониторах ролики чемпионата, а также сфотографироваться с фигурой волка Забиваки. Там же был организован небольшой фуршет с закусками.

Фото: Roscosmos/Flickr
Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса

"Я собираюсь в Россию на чемпионат по футболу, - рассказал собравшимся генеральный секретарь ООН португалец Антониу Гутерреш. - Буду болеть за свою сборную и, надеюсь, она сыграет там хорошо".

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил уверенность в том, иностранцы, которые поедут в нашу старну, "привезут оттуда кусочек России". "И для многих это, наверняка, станет открытием, потому что то, что многие люди здесь благодаря прессе и индоктринации думают о России, не есть Россия. Россия это не то, что часто думают о ней за границей", - сказал дипомат.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 государства.

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