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02.06.2018 13:28
Рубрика: В мире

При авиаударе США и западной коалиции в Сирии погибли мирные жители

Текст: Станислав Хамдохов

Восемь мирных жителей погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской северо-восточной провинции Эль-Хасаке.

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"Международная коалиция" совершила очередную бойню, в результате которой погибли восемь членов одной семьи в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке", - сообщило  агентство SANA со ссылкой на очевидцев трагедии.

Напомним, накануне Пентагон опубликовал доклад, в котором указывается, что в результате военных операций США в 2017 году погибли почти 500 мирных жителей, еще 196 пострадали. В документе отмечается, что министерство обороны США проверяет еще 450 сообщений о жертвах среди мирного населения. Речь идет об авиаударах и наземных операциях в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене.

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