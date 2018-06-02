При авиаударе США и западной коалиции в Сирии погибли мирные жители

Восемь мирных жителей погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской северо-восточной провинции Эль-Хасаке.

"Международная коалиция" совершила очередную бойню, в результате которой погибли восемь членов одной семьи в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке", - сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев трагедии.

Напомним, накануне Пентагон опубликовал доклад, в котором указывается, что в результате военных операций США в 2017 году погибли почти 500 мирных жителей, еще 196 пострадали. В документе отмечается, что министерство обороны США проверяет еще 450 сообщений о жертвах среди мирного населения. Речь идет об авиаударах и наземных операциях в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене.