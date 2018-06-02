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02.06.2018 10:10
Рубрика: Власть

Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин утвердил концепцию развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Документ опубликован на сайте Кремля.

Основные цели национальной системы - своевременная нейтрализация выявленных рисков совершения операций (сделок) и ликвидация угроз национальной безопасности без привлечения дополнительных ресурсов, соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, повышение уровня прозрачности экономики, предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования, снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности НКО.

Фото: РИА Новости
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В результате реализации концепции система противодействия финансированию терроризма должна быть приведена в соответствие международным стандартам, иметь оптимальную институциональную структуру и достаточное ресурсное и нормативно-правовое обеспечение.

В документе также говорится о введении для следователей, судей и прокуроров специализации по расследованию и рассмотрению уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма.

Контроль за ходом реализации концепции будет проходить в рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга президенту.

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