Работу Uber запретят в Турции

Турция запретит деятельность перевозчика Uber, которая ставит под угрозу бизнес местных таксистов.

"У нас есть собственная система такси", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявив о решении запретить деятельность Uber.

По всей видимости, на президента повлияли протесты таксистов, которые считают, что им приходится сталкиваться с недобросовестной конкуренцией.

Как отмечает издание Daily Sabah, которое и приводит слова турецкого лидера, Uber ранее оказался под запретом в Болгарии, Дании и Венгрии. Кроме того, ограничения на его работу наложены во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване.

Источник отмечает, что в Стамбуле работает свыше 17 тысяч официальных такси, однако Uber получил популярность в связи с низким в целом качеством обслуживания традиционными перевозчиками при высокой цене.