Москвич выбросил кота с 16 этажа

Пьяный житель северо-востока Москвы задержан за попытку убить кота. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый выбросил питомца с 16 этажа. Кот выжил лишь чудом.

В полицию о происшествии сообщили жители района Отрадное. Наряд прибыл на улицу Санникова и задержал 34-летнего живодера. Выяснилось, что ранее он убил свою сиамскую кошку. Мужчина объяснил, что у него не было денег на корм.

В итоге против дебошира возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Дознаватели взяли с него подписку о невыезде. А выжившего кота приютили соседи злоумышленника.