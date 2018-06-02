Названа дата окончания работ по благоустройству в Москве

Запланированные на 2018 год работы по благоустройству завершатся в Москве к 25 августа, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, слова которого приводит m24.ru, работы идут форсированными темпами. Сейчас благоустройство продолжается на семи объектах, в том числе на Лесной улице с прилегающими переулками и трех Кадашевских переулках.

Некоторые объекты закончат значительно раньше, заверил Бирюков. Так, благоустройство подходов к ВДНХ будет готово к середине июля.