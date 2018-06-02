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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожарные закончили работу на месте возгорания в Мытищах

Спасатели полностью потушили пожар в двух ангарах на территории Дзержинского агрокомбината в подмосковных Мытищах.

Фото: youtube.com
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Информация о возгорании на плодащи 3500 квадратных метров поступила в МЧС в пятницу в 11:22. На место происшествия прибыли 90 человек и 27 единиц техники. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

К тушению привлекли два вертолета МЧС и один вертолет Московского авиационного центра. Борьба с огнем продолжалась до глубокой ночи.

"В 14:18 было ликвидировано открытое горение, а в 01:42 - пожар", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС. По данным СМИ, никто не пострадал.

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