Пожарные закончили работу на месте возгорания в Мытищах

Спасатели полностью потушили пожар в двух ангарах на территории Дзержинского агрокомбината в подмосковных Мытищах.

Информация о возгорании на плодащи 3500 квадратных метров поступила в МЧС в пятницу в 11:22. На место происшествия прибыли 90 человек и 27 единиц техники. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

К тушению привлекли два вертолета МЧС и один вертолет Московского авиационного центра. Борьба с огнем продолжалась до глубокой ночи.

"В 14:18 было ликвидировано открытое горение, а в 01:42 - пожар", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС. По данным СМИ, никто не пострадал.